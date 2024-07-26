محمد الهندي في عام 2005. الصورة: محمود حمس/ وكالة الأنباء الفرنسية عبر غيتي.

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قبل حماس، كانت هناك حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، الحركة المقاومة، التي تأسست في عام 1981، والتي نظمت نفسها حول مبدأ أن هزيمة الاحتلال والإخضاع الإسرائيليين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الكفاح المسلّح. كما أنها سعت إلى دمج التيارات العلمانية والإسلامية في المشهد السياسي الفلسطيني. على مدى 30 عامًا، شاركت الجهاد الإسلامي في القتال شبه العسكري ضد إسرائيل وسيطرت على ثاني أكبر فصيل مقاوم مسلح فلسطيني. وفي الوقت الذي كانت حماس تحكم قطاع غزة منذ عام 2006، غالبًا ما تولت حركة الجهاد الإسلامي تحديد النبرة بزيادة العمل المسلّح ضدّ إسرائيل، كما أثبتت استعدادها للانخراط في المعارك بمفردها.

على الرغم من أن الجهاد الإسلامي تقول إنها لم تكن على علم مسبق بهجمات السابع من أكتوبر، فإنها سرعان ما انضم جناحها المسلح إلى العملية التي قادتها حماس في ذلك الصباح، وأخذت رهائن. كما أنها تخوض مع كتائب القسام التابعة لحماس، حرب عصابات منذ تسعة أشهر في غزة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

نادراً ما يظهر قادة الجهاد الإسلامي الكبار في مقابلات مع صحفيين غربيين، ولكن الدكتور محمد الهندي، المسؤول الثاني في الحركة، وافق على إجراء مقابلة شاملة وشخصية مع موقع Drop Site News ناقش فيها دور حركة الجهاد الإسلامي في هجمات السابع من أكتوبر، وما يراه أهدافًا سياسية للعمليات، ووجهة نظره حول دفع الرئيس جو بايدن لإحياء حل "الدولتين"، ودونالد ترامب والانتخابات الأمريكية، واتفاقات أبراهام، ومستقبل التحرير والسياسة الفلسطينيين. كما ناقش علاقات الجهاد الإسلامي بإيران ويشرح لماذا يعتقد أن إسرائيل ستواجه كارثة في لبنان إذا قررت الدخول في حرب ضد حزب الله.

منذ أوائل الثمانينيات، كان الهندي شخصية مركزية في الجهاد الإسلامي الفلسطيني ويشغل حاليًا منصب نائب الأمين العام والمفاوض السياسي الرئيس. هو طبيب أطفال وعمل في بداية مسيرته المهنية في مستشفى الشفاء في غزة. سُجن الهندي لمدة عام خلال الانتفاضة الأولى واعتقل عدة مرات من قبل كل من الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية. في عام 2004، أطلقت مروحيات إسرائيلية عدة صواريخ على مكتب الهندي في غزة في ما اعتبر على نطاق واسع محاولة اغتيال. كما يشغل الهندي منصب رئيس الدائرة السياسية للجهاد الإسلامي ونائب الأمين العام لها، زياد النخالة. وقد قاد مفاوضات الجهاد الإسلامي مع إسرائيل التي توصّلت إلى وقف إطلاق النار في مايو 2023 ويواصل تقديم المشورة لمفاوضي حماس في الحرب الحالية. في عام 2019، تم تصنيف الهندي من بين الإرهابين العالميين المصنفين بصفة خاصة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.

قرر موقع Drop Site News نشر المقابلة كاملة مع الهندي لأننا نعتقد أن من المصلحة العامة استعراض وجهات نظر شخصية بارزة في المقاومة الفلسطينية المسلحة الحالية والثاني في قيادة منظمة في قلب حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة.

حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية: القصة الخلفية

بدأت حركة الجهاد الإسلامي في تنفيذ هجمات مسلحة ضد إسرائيل عام 1984، أي قبل ثلاث سنوات من تأسيس حماس. وقبل أكثر من عقد من توقيع اتفاقية أوسلو الأولى في عام 1993، اتخذ مؤسسو الجهاد الإسلامي موقفًا بأن منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات قد بدأت جر الفلسطينيين نحو كارثة من خلال فتح الباب للتنازل عن كثير من الأراضي لإسرائيل في سياق تسوية الدولتين. كما ألهمت أيضاً الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 المؤسسين ورأوا في الإطاحة بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة دليلًا على أنهم يمكنهم الإطاحة بمضطهديهم.

قال إريك سكاري، الباحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه في جامعة أوسلو والذي يُعتبر على نطاق واسع أحد أبرز الباحثين باللغة الإنجليزية عن الجهاد الإسلامي: "في الثمانينيات، عندما أرادت ثلّةٌ من من الطلاب الفلسطينيين الشباب أن تشارك جماعة الإخوان المسلمين في العنف المسلح أو في الكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، كانوا غير راضين عن عدم اهتمام الإخوان المسلمين بالكفاح المسلح". وأضاف: "إذا كنت فلسطينياً في الثمانينيات في قطاع غزة وترغب في المشاركة في الكفاح المسلح، لم يكن هناك وسيلة لتحقيق ذلك. من ناحية، كانت هناك الحركة الإسلامية التي لم تشارك في الكفاح المسلح. ومن ناحية أخرى، كان هناك الوطنيون العلمانيون الذين كانوا إما في السجن أو غير قادرين". ولذا جاءت حركة الجهاد الإسلامي وملأت هذا الفراغ.

كتب سكاري كتابين عن الحركة بما في ذلك تاريخ الجهاد الإسلامي الفلسطيني: العقيدة والثورة والوعي في الشرق الأوسط. وقال إن مؤسسي الجهاد الإسلامي رفضوا ما رأوه جموداً في فكر الإخوان المسلمين، التي خرجت منها حماس. "لم يقرأوا فقط ابن تيمية، ولم يقرأوا فقط سيد قطب، ولم يقرأوا فقط حسن البنا. ولكن أيضاً قرأوا لينين، وقرأوا جان بول سارتر، وقرأوا فيودور دوستويفسكي. قرأوا كل ما يمكنهم الوصول إليه أثناء محاولتهم فهم المستقبل والطريق للخروج من المأزق الفلسطيني"، قال سكاري. "أرادوا أن يكونوا مخلصين لدينهم ويذهبوا أيضاً إلى السينما. أرادوا أن يقرؤوا ويدرسوا الفكر الإسلامي الملتزم، وكانوا منفتحين على الأفكار الجديدة في نفس الوقت".

في أغسطس 1987، نصب أعضاء الجهاد الإسلامي كمينًا وقتلوا ضابطاً في الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة،حيث أصبحت مقدمة لثورة فلسطينية أوسع. خلال الانتفاضة الأولى التي بدأت في ديسمبر، وسّعت الجهاد الإسلامي عملياتها المسلّحة في غزة والضفة الغربية، مستخدمة في البداية الحجارة والسكاكين والأسلحة الصغيرة. وبحلول نهاية العقد، تم نفي القيادة العليا للجماعة وسجن العديد من أعضائها. في عام 1992، قامت إسرائيل بترحيل مئات من أعضاء الجهاد الإسلامي وحماس، بما في ذلك قادة مؤثرين في كلا الحركتين، إلى لبنان. في المنفى، أقامت المجموعتان علاقات أوثق وناقشتا تنسيق العمليات ضد إسرائيل. كما عمقت الجهاد الإسلامي علاقاتها مع حزب الله وجمهورية إيران الإسلامية والحكومة السورية وتلقى أعضاؤها تدريباً ودعماً عسكرياً منها جميعاً.

ارتفعت شهرة الجهاد الإسلامي الفلسطيني إلى المستوى الدولي في التسعينيات عندما بدأت، مع حماس، في تنفيذ عمليات تفجير انتحارية ضد المدنيين والأهداف العسكرية الإسرائيلية. بدأت الجهاد الإسلامي أيضاً في تنظيم جناحها شبه العسكري، سرايا القدس. في 22 يناير 1995، اقترب أحد أعضاء الجهاد الإسلامي متنكرًا في زي جندي إسرائيلي من محطة حافلات مزدحمة في بلدة بيت ليد الإسرائيلية حيث كان الجنود الإسرائيليون ينتظرون الانتقال إلى قواعدهم. فجر المقاتل حزاماً ناسفاً في وسط الحشد. بعد بضع دقائق، هاجم انتحاري ثان. في المجمل، قُتل 21 جنديًا إسرائيليًا ومدني واحد. قال قائد كبير في الجهاد الإسلامي عند تبني المسؤولية عن الهجوم: "نحن نؤكد قدرتنا على اختراق جميع خطوط الأمان الزائفة للعدو والوصول إلى قلب العدو". رد الرئيس بيل كلينتون في اليوم التالي بإصدار أمر تنفيذي يجرّم أي دعم مالي للجهاد الإسلامي.

في عام 1997، تم تصنيف كل من الجهاد الإسلامي وحماس كمنظمتين إرهابيتين رسمياً من قبل وزارة الخارجية الأمريكية. خلال الانتفاضة الثانية، التي بدأت في سبتمبر 2000 واستمرت لما يقرب من خمس سنوات، شاركت كلتا المنظمتين في معارك عسكرية ضد القوات الإسرائيلية ونفذتا عمليات تفجير انتحارية واسعة النطاق داخل إسرائيل.

"المنطق نفسه إلى حد بعيد الذي استندت إليه منظمة التحرير الفلسطينية في الستينيات والسبعينيات - أن ما أخذ بالقوة يجب أن يستعاد بالقوة".

في السنوات التي تلت الانتفاضة الأخيرة، عززت الجهاد الإسلامي وجودها في كل من الضفة الغربية وغزة، ومن هناك شنت هجمات صاروخية بانتظام ضد الأهداف العسكرية والمدن الإسرائيلية. على عكس حماس، فإن الجهاد الإسلامي ليست حزباً سياسياً يقدم مرشحين للانتخابات التي تديرها السلطة الفلسطينية، لأنها ترفض بالكامل إطار اتفاقية أوسلو التي أوجدت السلطة الفلسطينية. بدلاً من ذلك، أعطت الجهاد الأولوية لمواجهة الاستعمار الاستيطاني والاحتلال الإسرائيلي من خلال العمل العسكري المباشر. قال سكاري: "إنهم يقاتلون من أجل كل فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر". "المنطق نفسه إلى حد بعيد الذي استندت إليه منظمة التحرير الفلسطينية في الستينيات والسبعينيات - أن ما أخذ بالقوة لا يستعاد إلّا بالقوة".

بينما تُصور الجهاد الإسلامي غالباً بشكل ضيق كمنظمة إرهابية إسلامية عنيفة، فإنها ترى نفسها كطليعة مسلحة تدافع عن حركة تحرير موحدة وحركة سياسية واجتماعية مستندة إلى التاريخ والثقافة الإسلامية والفلسطينية. قال مؤسس الجهاد الإسلامي الدكتور فتحي الشقاقي في مقابلة في عام 1995، قبل تسعة أشهر من اغتياله من قبل الموساد أمام فندق في مالطا: "رأينا فئتين من الفلسطينيين: القوميون، الذين تحدثوا عن تحرير فلسطين لكنهم نسوا الإسلام، والتقليديون، الذين تحدثوا عن الإسلام والدولة الإسلامية لكنهم نسوا فلسطين. لذا كان علينا حل هذه الإشكالية والتوصّل إلى نقطة التقاطع بين القومي والإسلامي."

تم تجنيد العديد من أوائل أعضاء الجهاد الإسلامي من صفوف منظمة التحرير الفلسطينية العلمانية، وأوجد قادة الجهاد مساراً لتوحيد الروح الثورية العلمانية مع الأفكار الإسلامية. كان الهدف المركزي للجهاد هو استعادة كل الأراضي التي احتلت خلال إنشاء دولة إسرائيل عام 1948 والانتقام من التهجير القسري والقتل العنيف للفلسطينيين خلال النكبة. "قلبت الجهاد الإسلامي منطق جماعة الإخوان المسلمين رأسًا على عقب،" يقول سكاري. "ركزت جماعة الإخوان المسلمين على الأسلمة من أجل التحرير. أي، كان عليك أن تؤسس المجتمع الفلسطيني على القيم الإسلامية أولاً وتجهز الجماهير الفلسطينية من خلال نشر القيم الإسلامية حتى تتمكن من إعدادهم للكفاح المسلح لتحرير فلسطين. لكن الجهاد الإسلامي، على العكس، قالت أولاً يجب علينا تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعندها فقط يمكننا التركيز على الأسلمة".

قال سكاري إن الجهاد الإسلامي الفلسطيني، على الرغم من تصنيفها من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى كمنظمة إرهابية، لا تنفذ هجمات خارج فلسطين التاريخية. "كما تبتعد عن الهجمات ضد الغرب وأيضاً ضد الإسرائيليين خارج الأراضي الإسرائيلية أو الفلسطينية لأنها ستضعف النضال الفلسطيني وشرعية النضال الفلسطيني"، قال سكاري. " كما يؤكدون بوضوح أن نضالهم ضد الإسرائيليين ليس بسبب ديانتهم اليهودية، بل بسبب الاحتلال".

منذ تأسيس حماس في عام 1987، شهدت علاقاتها مع الجهاد الإسلامي فترات من التنسيق الوثيق وكذلك الصراع والخلاف الاستراتيجي والتنازع. بعد فوز حماس في الانتخابات الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2006 وتوطيد سيطرتها على قطاع غزة، كثيراً ما قامت المجموعتان بتنسيق عملياتهما ضد إسرائيل. في العام الذي تولت فيه السلطة في غزة، أعلنت حماس عن إنهاء استخدام التفجيرات الانتحارية ضد إسرائيل، مما تسبب في انخفاض عدد هذه الهجمات بشكل كبير. قالت حماس إن التكتيك تم استخدامه فقط خلال "فترة استثنائية".

بينما أصبحت حماس سلطة حاكمة مسؤولة عن الإدارة الأساسية للحياة المدنية في قطاع غزة، تجنبت الجهاد الإسلامي هذه الوظائف وركزت بالكامل على المقاومة المسلحة. فتحت الجهاد الإسلامي أبوابها للفلسطينيين الذين أعطوا الأولوية للعمل المسلح ضد إسرائيل، بما في ذلك أولئك الذين "كانوا غير راضين عن مشروع حماس الحاكم"، يقول سكاري الذي أجرى مقابلات مع شخصيات بارزة في الجهاد الإسلامي. "يعكس هذا أسلوب الجهاد الإسلامي في الضغط على الحركات المسلّحة الأخرى."

شكلت الجهاد الإسلامي وحماس جبهة موحدة في سلسلة من الحروب القصيرة في السنوات التي تلت انتخاب حماس، بما في ذلك في 2009 و2012 و2014. في عام 2018، أعادت المجموعتان إحياء مركز عمليات مشترك مع فصائل مسلحة أخرى أصغر في غزة. في مايو 2021، أطلقت الجهاد الإسلامي وحماس وابلًا من الصواريخ على إسرائيل رداً على هجمات إسرائيلية على مصلين فلسطينيين في المسجد الأقصى وتهديدات بإخلاء منازل في القدس الشرقية، مما أدى إلى مقتل 12 مدنيًا إسرائيليًا. شنت إسرائيل حملة قصف مكثفة استمرت 11 يومًا على غزة، قتل خلالها أكثر من 250 فلسطينيًا وأصيب نحو 1900 آخرين. انتهت الحرب عندما اتصل الرئيس جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأخبره بأن المدى قد انتهى. وأوضح قادة حماس والجهاد الإسلامي أن الهدنة قد تم التوصل إليها، لكن الحرب الأوسع ستستمر. "سنأتي إليكم بإذن الله في طوفان هادر"، أعلن يحيى السنوار، قائد حماس في غزة، في خطاب في ديسمبر 2022. " سنأتيكم بطوفان هادر وبصواريخ دون عد، وبطوفان جنود دون حد، وبملايين من أمتنا مدا بعد مد."

بينما احترمت حماس عموماً وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه مصر مع إسرائيل، استمرت الجهاد الإسلامي وإسرائيل في القتال. في أغسطس 2022، بدأت إسرائيل حملة اغتيالات مستهدفة ضد قادة الجهاد الإسلامي البارزين في غزة، مما أسفر عن مقتل قادة مهمين. وقالت إسرائيل إن الهجمات كانت ضربات "استباقية". قتلت اثنتان من الغارات الجوية الإسرائيلية العشرات من الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال. ورداً على ذلك، أطلقت الجهاد الإسلامي أكثر من 1000 صاروخ على الأراضي الإسرائيلية بينما قصفت إسرائيل غزة بمزيد من الغارات الجوية. كما شنت إسرائيل حملة مداهمات على معاقل الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، واعتقلت عناصر من الجهاد الإسلامي.

استمرت المعارك المتقطعة بين إسرائيل والجهاد الإسلامي حتى 13 مايو 2023، عندما تم إعلان وقف إطلاق نار توسطت فيه مصر. في حين أن حماس لم تكن طرفاً في القتال، إلا أنها أشادت بالجهاد الإسلامي لـ"دفاعها عن الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة".

قبل 7 أكتوبر، كانت سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي الفلسطيني تُقدر، وفقًا لمصادر حكومية وإعلامية غربية، بما بين ألف وثمانية آلاف مقاتل في غزة. ومع ذلك، تقول مصادر داخل الجهاد الإسلامي إن عدد المقاتلين وموظفي الدعم اللوجستي تجاوز 10,000 (لا توجد إحصائيات موثوقة يمكن التحقق منها). وفي حين أنها تعتبر أصغر من كتائب القسام التابعة لحماس، التي كانت تُقدر قبل 7 أكتوبر بنحو 20,000-30,000 جندي، تتمتع الجهاد الإسلامي أيضًا بحضور شبه عسكري أقوى في الضفة الغربية، وخاصة في نابلس وطولكرم وجنين. قالت الجهاد الإسلامي مؤخرًا إنها مستمرة في تجنيد مجندين جدد للقتال ضد إسرائيل في كل من غزة والضفة الغربية.

غالبًا ما لا يُذكر الجهاد الإسلامي في التغطية المتعلقة بهجمات 7 أكتوبر ضد إسرائيل، أو يذكر بشكل عابر كجماعة مسلحة أخرى شاركت في عملية طوفان الأقصى. ووفقاً لرواية الجماعة نفسها، فإنها لم تشارك في تخطيط هجمات 7 أكتوبر لكنها انضمت فور بدء العمليات ذلك الصباح. قال سكاري إنه بينما قد لا يكون الجهاد الإسلامي قد نظم الهجمات، فإن موقفه من الكفاح المسلح كحل وحيد ضد إسرائيل قد يكون لعب دوراً في قرار حماس بتنفيذ العمل الحاسم واسع النطاق. "كان على حماس أن تحقق توازناً صعباً بين تقديم الخدمات و الحكم في قطاع غزة، والحفاظ على دورها كحركة مقاومة. بينما أمكن للجهاد الإسلامي الاستمرار في التأكيد على ضرورة المقاومة المسلحة، والاستمرار في التأكيد على ضرورة التحرير الكامل دون أن يكون مثقلاً بمسؤوليات الحكم المزعجة. حيث كان هذا دائماً مزعجاً لحماس." يقول سكاري "أعتقد أن تنفيذ حماس لهجمات 7 أكتوبر كان بصورة جزئية نتيجة أن حماس وجدت نفسها في وضع مستحيل".

ولقد ارتفعت مكانة الجهاد الإسلامي إلى جانب حماس بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بشكل كبير منذ أكتوبر، حيث قاتل أعضاؤها جنباً إلى جنب مع قوات القسام في حرب العصابات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية في غزة، كما تقوم بانتظام بنشر مقاطع فيديو لقواتها وهي توقع الدبابات والجنود الإسرائيليين في كمائنها.

تستمر الجهاد الإسلامي في احتجاز عدد غير معروف من الإسرائيليين الذين أخذوا في 7 أكتوبر - قالت الجهاد الإسلامي في البداية إنها احتجزت 30 أسيرًا - وشاركت في تبادل الأسرى في نوفمبر الماضي حيث تم تحرير 105 إسرائيليين مقابل مئات من الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل. وتعتبر الجهاد الإسلامي وكذلك حماس عضواً في محور المقاومة، وهو تحالف يشمل إيران وسوريا وأنصار الله في اليمن والعديد من الجماعات المسلّحة الإقليمية التي تنسّق استراتيجياتها في مواجهة إسرائيل

فيما يلي النص الكامل لمقابلتنا المعمّقة مع محمد الهندي

محمد الهندي يتحدث مع جيريمي سكايهيل. الصورة: جيريمي سكايهيل.

مقابلتي مع محمد الهندي

جيريمي سكايهيل: د. محمد الهندي، شكرًا لموافقتك على إجراء هذه المقابلة. من غير المعتاد أن يتمكن مراسل غربي من مقابلة أحد قادة الجهاد الإسلامي الفلسطيني. اشرح لنا الأيديولوجية السياسية وأهداف التنظيم.

محمد الهندي: بسم الله الرحمن الرحيم، أولاً الصورة الأولية عن الجهاد الإسلامي أنها حركة مقاتلة، ولكن هذه الصورة غير دقيقة. أولاً الحركة عندما بدأت في بداية تأسيسها حاولت أن تمتلك رؤية وقراءة قبل أن تمارس القتال ضد إسرائيل، رؤية للواقع السياسي وفهم التاريخ الإسلامي ولتاريخ العالم والمنطقة، أي أنها بدأت كجدل فكري قبل أن تحمل السلاح. ولكنها شخصت في النهاية أن إقامة إسرائيل في فلسطين إنّما هو مشروع غربي. والغرب لديه كان مشاكل مع اليهود، ممكن نقول باختصار إنّ معاداة السامية مرض أوروبي أساساً ليس موجوداً في الشرق، ولكن تم حلّه على حساب الشعب الفلسطيني وعلى حساب المنطقة. إنّ المشروع الصهيوني ليس له علاقة باليهود أساساً، وهومشروع استعماري غربي، ويهدف إلى السيطرة على المنطقة ومنع نهضتها واستقلالها مرة أخرى. هذا هو جوهر المشروع الصهيوني.

نحن ليس لدينا مشكلة مع اليهود كيهود، وإنما مع الصهيونية كحركة عنصرية. وحركة قامت على نهب ثرواتنا، ونهب بلدنا وتهجيرنا عام 1948. هذا هو الأساس الذي قامت عليه حركة الجهاد الإسلامي كرؤية سياسية استندت إلى الإسلام باعتباره ثقافة وتاريخ وعقيدة الشعب الفلسطيني. بناء على هذه الرؤية وهذه القراءة للواقع السياسي وللتاريخ الإسلامي، تأسست الحركة، وقد بدأ هذا الجدل مبكراً ونحن طلاب في الجامعات المصرية في أواسط السبعينات، ولكن هذه الرؤية تم ترجمتها عندما عدنا إلى قطاع غزة، وكان هناك احتلال وكان لا بد من أن يكون هناك مقاومة وبدأت الجهاد الإسلامي تمارس المقاومة في بداية الثمانينات، بعد عودتنا من الجامعات المصرية.

" إنّ المشروع الصهيوني ليس له علاقة باليهود أساساً، وهومشروع استعماري غربي، ويهدف إلى السيطرة على المنطقة ومنع نهضتها واستقلالها مرة أخرى"

فالمقاومة تستند في الأساس إلى وجود واقع الاحتلال. ونحن كشعب مسلم. متدين، نستند إلى فهمنا وتاريخنا وعقيدتنا في هذه المقاومة، ولذلك يرى البعض أن الجهاد الإسلامي تقع في الوسط بين الأيديولوجية الإسلامية أو التطرف الذي قد يذهب إليه بعض الإسلاميين وبين التيار الوطني القائم في ذلك الوقت على وجود فتح واليسار الفلسطيني. باختصار، نحن حركة مقاومة وطنية فلسطينية تستند إلى دين وثقافة وعقيدة شعبنا وهي الإسلام.

جيريمي سكايهيل: عندما تقول إن الجهاد الإسلامي هي حركة مقاومة وطنية، هل تتحدث عن الكفاح المسلح؟

محمد الهندي: لا، أنا أتحدث عن فكرة الجهاد الإسلامي.

جيريمي سكايهيل: كيف تُعرّف إذن حركة المقاومة في سياق ما قلت؟

محمد الهندي: طالما هناك احتلال يجب أن تكون هناك مقاومة، نحن بدأنا مقاومتنا في وجود احتلال. أولاً خلال النكبة في ال48، ثمّ في ال67 لدى احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة. نحن نشأنا في قطاع غزة ثم تمددت الحركة إلى الضفة الغربية في ظل وجود الاحتلال وكان الاحتلال له ممارسات شهدها العالم بأسره، ولكن العالم صامت للأسف، لأنه في النهاية المشروع الصهيوني مشروع غربي، ولذلك خلال الانتفاضة الأولى في ال67 مثلاً كان رئيس الوزراء الإسرائيلي رابين يستخدم سياسة قمعية شديدة عرفت بسياسة كسر العظام تم تطبيقها حرفياً ضد الأطفال المنتفضين، بمعنى أن الجندي يأخذ يد الطفل ويضعها على الصخر ويكسرها بالحجارة! ولذلك هذا العنف الذي مارسته إسرائيل ونشأنا في ظله جعل من الضروري وجود مقاومة.

جيريمي سكايهيل: لكن الجهاد الإسلامي الفلسطيني، على سبيل المثال، لا يشارك في الانتخابات.

محمد الهندي: لا، هذه الصورة غير صحيحة. نحن نشارك في انتخابات الطلاب في الجامعات الفلسطينية ونشارك في انتخابات النقابات الفلسطينية كنقابة المعلمين والمحامين والمهندسين، قرابة 13 نقابة، كما بادرنا لتشكيل نقابات أخرى. هذه الصورة أو الانطباع أخذ لأننا لم نشارك في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني التي عقدت في الـ 2006. ولكن عدم المشاركة هو نوع من المشاركة السياسية، نوع من الموقف السياسي. نحن أخذنا موقفاً من اتفاق أوسلو بإعتبار أنّه اتفاق تمّ فيه التفريط بثوابت معينة على المستوى الوطني، وهو أيضا اتفاق غير ديمقراطي لأنه لم تتم مشاورة الشعب الفلسطيني فيه ولم تتم حتى مشاورة أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها. تم هذا الاتفاق من خلف ظهر الشعب الفلسطيني. وباعتبارها انتخابات لسلطة انبثقت عن هذا الاتفاق قاطعناها، وهذا موقف سياسي. أما الإنتخابات الأخرى كلها نشارك فيها

جيريمي سكايهيل: ما هي العلاقة بين الجهاد الإسلامي وحماس؟

محمد الهندي: أولاً من حيث المنطلقات فإنّ الإسلام هو عقيدة وثقافة وتاريخ شعبنا الفلسطيني. فهو عقيدة لدى المسلمين وثقافة لدى المسيحيين. ونحن وحماس ننطلق من عقيدة الشعب، وعلى المستوى المسيحي من ثقافته، ونتفق مع حماس في جوانب من الرؤية السياسية المتعلقة بالموقف من اتفاق أوسلو ورفض هذا الاتفاق والمتعلقة بضرورة المقاومة وبالحفاظ على الثوابت الفلسطينية، هذا من جانب. من جانب آخر، هناك خلافات لها علاقة برؤيتنا أو بجوانب سياسية من الانتخابات مثلاً، حيث كان لدينا رؤية وحماس لديها رؤية مخالفة وهكذا يختلف الجهاد الإسلامي في بعض القضايا السياسية مع حماس.

جيريمي سكايهيل: أود أن أسألك عن فترة العامين اللذين سبقا عملية طوفان الأقصى. كانت هناك حملة قصف إسرائيلي على غزة عام 2021، ثم على مدى العامين التاليين، استمرت إسرائيل في استهداف واغتيال قادة الجهاد الإسلامي. ربما يمكننا أن نبدأ بوصف هذه الفترة وكيف عايشت حركتكم هجمات إسرائيل من نهاية الحرب المكثّفة عام 2021 حتى 7 أكتوبر 2023. أيضًا، كان الجهاد الإسلامي يشن هجمات صاروخية ضد إسرائيل بينما كانت حماس في الغالب تبقى في منأى أو على الأقل تقول إنها لم تشارك بشكل مباشر. لم تكن تدين الجهاد الإسلامي ، لكنها كانت تقول إنها لم تشارك في تلك الهجمات.

محمد الهندي: أولاً إسرائيل تتوهم أنها بالقضاء على قيادات عسكرية أو سياسية عند حركات المقاومة الفلسطينية تؤثر على هذه الحركات. في السنتين اللتين أشرت إليهما، تعرض الجهاد الإسلامي لحوالي ثلاث موجات من الاغتيالات، و خاضت الجهاد الإسلامي دفاعاً عن الشعب الفلسطيني وكردة فعل ضد هذه الجرائم التي ارتكبت بحق قادة في الجهاز العسكري سرايا القدس.

حماس في هذه المواجهات لم تتدخل ولكنها كما أشرت لم تدن المقاومة الفلسطينية وإطلاق الصواريخ بل إنها وقفت إلى جانب الجهاد بالموقف السياسي وقالت أنّ هذا رد طبيعي على الجرائم الصهيونية. حاول البعض خاصة في إسرائيل وبعض دول الإقليم ووسائل الإعلام في الإقليم أن يشهروا بحماس باعتبار أنها تخلت عن الجهاد الإسلامي، وأنها كان يمكن أن تشارك في التصدي للعدوان الصهيوني على غزة باعتبار أنها هي التي تدير غزة. لكن حركة الجهاد كانت قادرة على الرد وكانت قادرة على أن تستمر في مواجهة إسرائيل لفترة طويلة، دون أن يتدخل أحد. لو كانت الجهاد غير قادرة، كان يمكن أن نلوم حماس لعدم مشاركتها ولكن الجهاد كانت قادرة وأثبتت أنها قادرة واضطرت إسرائيل أن تخوض مفاوضات مع حركة الجهاد الإسلامي بالقاهرة، وأنا كنت أقود هذه المفاوضات مع المصريين وتوصلنا إلى اتفاق، ولا يمكن للمراقب أن يستغل هذه الحادثة من أجل إحداث شرخ بين حماس والجهاد الإسلامي، بالعكس الجهاد تفهمت موقف حماس وقدرنا أننا يمكن أن ندير هذه المعركة لوحدنا في المواجهات الثلاث وأدرناها بشكل جيد بالفعل.

محمد الهندي (يمينًا) مع الزعيم الروحي لحماس الشيخ أحمد ياسين (وسط) وإسماعيل هنية من حماس (يسار) في حفل تأبين عام 2003 للقائد المغتال في حماس إسماعيل أبو شنب. الصورة: محمود حمس/ وكالة فرانس برس عبر غيتي.

جيريمي سكايهيل: كيف بدأت عملية طوفان الأقصى؟ من الذي أطلق الفكرة؟ هل جاءت من الجهاد الإسلامي أم حماس، أم كانت هناك لجنة مشتركة كانت تقيّم الردود المحتملة على إسرائيل أو الإيجابيات والسلبيات المحتملة لشن هجوم ما؟ أحاول فهم كيف تم تنظيم هذا الأمر.

محمد الهندي: بالنسبة لطوفان الأقصى كانت حماس أو القسام بصورة أدق هي التي كانت تستعد ولم يكن أحد يعلم. ونحن في الجهاد الإسلامي كان لدينا يوم 6 أكتوبر احتفال بذكرى انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي وقد شارك الآلاف في هذا الاحتفال، ثمّ فوجئنا كما فوجئ الجميع. ولكننا دخلنا بعد وقت قصير جداً، عندما سمعنا بالطوفان، دخلنا في هذه المعركة، كان واجبنا كحركة مقاومة أن نتصدى للعدوان مباشرة.

جيريمي سكايهيل: فقط للتوضيح: أنت تقول إن الجهاد الإسلامي، حتى قواتكم الخاصة، لم تكن مشاركة في التخطيط لذلك حتى صباح اقتحام الأسوار والجدران؟

محمد الهندي: صحيح.

جيريمي سكايهيل: إذاً، بمجرد أن بدأت قواتكم دخول ساحة المعركة، هل فوجئتم بمدى التوغل في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، خاصة في القواعد العسكرية؟

محمد الهندي: لقد فوجئ العالم كله! الوحدات العسكرية الإسرائيلية تبخرت ببساطة.

جيريمي سكايهيل: بمجرد أن بدأت العمليات، هل كان القادة العسكريون للجهاد الإسلامي قادرين على إعطاء الأوامر لرجالهم في الميدان؟ نظراً لأنهم لم يشاركوا في التخطيط، بمجرد أن كان جنودكم في المعركة، هل أصدرت الجهاد الإسلامي توجيهات أو أهدافاً لهم؟ كيف تم إصدار الأوامر للقوات التي شاركت؟

محمد الهندي: في البداية بدأ القادة العسكريون للسرايا بإعطاء توجيهات للعناصر بالمشاركة حيث شاركت سرايا القدس في المعركة وبدأت المواجهات بعد فترة قصيرة. فنحن كحركة مقاومة من واجبنا أن نمارس القتال ضد الإحتلال وضد هذا العدوان، عندما تتفجر معركة مباشرة تأخذ السرايا دورها وتشارك.

جيريمي سكايهيل: عندما بدأت بمشاهدة التقارير الإعلامية الأولية - قالت بعض التقارير الأولى إن ألفي شخص، معظمهم من المدنيين، قتلوا، رغم أن هذه الأرقام تقلصت لاحقاً واتضح أن عدداً كبيراً من الجنود الإسرائيليين قتلوا أيضاً إلى جانب المدنيين - ما نوع الرد الذي توقعتموه من الدولة الإسرائيلية على هذه العمليات؟

محمد الهندي: نحن نعرف أن إسرائيل بنيت على الكذب وأطلقت هذه الأكاذيب ونحن أدركنا أن ثمة قدراً كبيراً من التضليل موجه للغرب. وتوقعنا طبعاً أن يكون هناك ردة فعل قوية. ولكن مع الوقت بدأت تتكشف هذه الأكاذيب. وردة الفعل الإسرائيلية على 7 أكتوبر كانت غير محكومة بأي قوانين، لا قوانين عسكرية ولا قوانين احتلال ولا أي قوانين. وأنا أعتقد أنه مع الوقت ستتكشف جرائم جديدة، حتى الآن لا يعلم بها أحد، خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين الذين تم اعتقالهم في غلاف غزة وأعدم العديد منهم ميدانياً.

جيريمي سكايهيل: ما هي في تصوّركم الأهداف المباشرة لعمليات 7 أكتوبر؟

محمد الهندي: أولاً هذا جزء من الصراع تفجّر بهذا الشكل، ولكنه جزء من صراع طويل ومرير ودامي منذ عام 1948. عام 1948 حدثت النكبة وارتكبت فيها جرائم بشكل كبير، حيث تم تدمير حوالي 500 قرية فلسطينية، ومنذ ذلك الحين والشعب الفلسطيني يقاتل. وقد تعلم أو لا تعلم إنه ليس هناك أسرة فلسطينية إلا وفيها شهيد على الأقل. و كل التزييف الذي تخترعه إسرائيل في الإعلام لتضليل العالم الغربي هو تضليل مكشوف، ولكن الغرب يقبله ويريده، لأنه يريد أن يحافظ على إسرائيل كمشروع للسيطرة والهيمنة في المنطقة. ما حدث في 7 أكتوبر هو امتداد لهذه الجرائم وهو دليل على أنّ الشعب الفلسطيني لا يمكن القضاء عليه. باختصار إسرائيل والولايات المتحدة أرادت أن تصفي القضية الفلسطينية تصفية نهائية. ليس في غزة فقط، وإنما في كل مكان، وبدأت المسائل تتضح أكثر بعد اتفاقيات أبرهام والقفز على حقوق الشعب الفلسطيني وترتيب المنطقة بشكل أمني، أي تأسيس تحالفات أمنية واقتصادية في المنطقة بعيداً عن حقوق الشعب الفلسطيني. كان متوقع أن الشعب الفلسطيني لم يمت وسيدافع عن نفسه وعن حقوقه وما لم يأخذ هذه الحقوق كاملة لن يكون في المنطقة إلا مزيد من الدماء. نحن نقرأ طوفان الأقصى في هذا السياق وليس في سياق 7 أكتوبر، وإنما في سياق 1948.

جيريمي سكايهيل: هل لديك فكرة لماذا تم اختيار هذا اليوم المحدد لتلك العمليات؟

محمد الهندي: هذه مسألة قدّرتها القسام. ولكن بالنسبة لي غزة محاصرة منذ 17 سنة، وهناك جرائم ترتكب في الضفة وغزة، وهنالك وضع سياسي إقليمي لاختراع عدو جديد للمنطقة بعيداً عن العدو الصهيوني. هذا هو السياق الذي نقرأ الوضع من خلاله. وهناك مجموعة مقاتلة رتبت نفسها وأخذت قرارها وفق تقديرها للظرف المناسب وقد كان الظرف بدون شك ناجحاً بالفعل.

جيريمي سكايهيل: أريد أن أسألك عن أخذ المدنيين كأسرى في 7 أكتوبر. قال لي مسؤولون في حماس إن قواتهم لم تتلق أي أوامر بأخذ النساء غير المجنّدات أو الأطفال كأسرى إلى غزة. قالوا لي إنه عندما تم كسر السور والجدار الذي يحيط بغزة وجاءت الموجة الثانية والثالثة من الناس - بما في ذلك الأشخاص العاديين أو الأشخاص الذين لم يشاركوا رسمياً في العملية - بدأوا في أخذ المدنيين الإسرائيليين إلى غزة ثم كان على حماس العثور على هؤلاء الأشخاص وعرض إعادتهم إلى إسرائيل. ما هو تصوّرك لموضوع المدنيين الذين تم أخذهم إلى غزة؟

محمد الهندي: حماس أعلنت ذلك، ونحن في الجهاد كان لدينا فتى وسيدة كبيرة في السن وأصدرنا بياناً في وقت مبكر أننا نريد إطلاق سراحهم بدون مقابل إذا توفرت الظروف الأمنية، وهذه مسألة معلنة ومصوّرة يعني في حينه. هذه مسائل موجودة خاصة الأطفال والنساء الكبار في السن جاؤوا بالخطأ ضمن السياق. ونحن أعلنا في موقف معلن يمكن أن تراجعه في تاريخه أن لدينا فلان الفلاني وعرضنا فيديو للفتى الصغير والسيدة المسنّة وبأنه يمكن الإفراج عنهم بدون أي مقابل إذا كان الظرف الأمني يسمح بذلك. وبعد ذلك خرجا في الصفقة الأولى.

جيريمي سكايهيل: كيف تعتقد أن التاريخ سيرى أحداث 7 أكتوبر والأشهر التي تلت ذلك؟

محمد الهندي: كان فشلاً استراتيجياً كبيراً لإسرائيل في 7 أكتوبر على كل المستويات السياسية والعسكرية والاستخباراتية وهو أيضاً فشل لحماة إسرائيل. والتسعة شهور التي تلت هي مزيد من الفشل بسبب ارتكاب جرائم ضد المدنيين وتدمير غزة واستخدام سياسة التجويع، وهذه كلها تضاف إلى سجل الفشل على المستوى العسكري والأخلاقي. ولقد تضررت صورة إسرائيل التي كانت تصدّر نفسها في صورة الضحية على مدار سنوات طويلة كلها انتهت، وأصبحت المجرم الملاحق. إذاً إسرائيل خسرت على مستوى الصورة، وعلى مستوى الرواية، وعلى مستوى الأخلاق، وعلى مستوى الجيش فإنه لم يحقق أي هدف وأصبح جيش مرهق. وما هذه الشهور المتتالية إلا مزيد من الفشل على كل المستويات: عسكرياً، سياسياً وأخلاقياً وعلى مستوى الصورة.

جيريمي سكايهيل: أنت المفاوض السياسي الرئيس للجهاد الإسلامي. هل تشارك مباشرة في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار أو إنهاء الحصار على غزة؟

محمد الهندي: أنا أريد أن أوضح مسألة هنا. في هذه المفاوضات نحن كمقاومة وفصائل المقاومة فوضنا حماس لإدارة المفاوضات، واتفقنا أن حماس تدير المفاوضات لأسباب متعددة ونحن مطمئنون أن حماس لن تفرّط في هذه المفاوضات لأنه المطلوب رأسها قبل رأس الجهاد الإسلامي. تقدم أوراق في المفاوضات، سواء من إسرائيل، من أمريكا وغيرها وحماس تعرض علينا هذه الأوراق ونتناقش حولها، ونبدي أي ملاحظات عليها. وحماس تأخذ ذلك، وتقدم الرد، الذي هو ليس ردا لحماس تقدمه حماس، وإنما هو رد المقاومة وفصائل المقاومة.

"أدركنا أن نتنياهو كان يحاول خلق انشقاق بين حماس والجهاد الإسلامي ولم نمنحه تلك الفرصة."

حماس هي المفاوض الرئيس المخولة من فصائل المقاومة وهي تناقش الأوراق التي تقدم مع فصائل المقاومة وتقدم رداً يعبر عن فصائل المقاومة، وحماس هي التي موكلة ومخولة من الفصائل بالتفاوض.

النقطة الثانية هي أن إسرائيل حاولت أن تشق صف المقاومة في موضوع المفاوضات. ونتنياهو شخصياً طلب من ممثل الأمم المتحدة الحضور إلى القدس والاجتماع به وكان ذلك قبل أربع شهور تقريباً. وقد اجتمع مع نتنياهو وطاقم المفاوضات الإسرائيلي، وطلب منه نتنياهو أن يتوجه إلى لبنان ليقابل الجهاد الإسلامي وينقل رسالة أن نتنياهو مستعد لفتح مفاوضات مباشرة مع الجهاد الإسلامي، وأنه سيكون متساهلاً في موضوع الوصول إلى اتفاق معهم حول تبادل الأسرى.

جاء ممثل الأمم المتحدة المكلّف وقابل أحد الأخوة في لبنان وهو مسؤول في الجهاد الإسلامي وأوصل الرسالة. ونحن عرفنا أن نتنياهو يحاول أن يحدث شرخا في التفاوض بين حماس والجهاد، و أغلقنا عليه هذا الباب وأعلنا ذلك في حينه، ولكن لم نحاول أن نعطي ضجة، وإنما سربنا الأمر في صحيفة لبنانية، صحيفة الأخبار، وفي اليوم التالي تحدثت صحف إسرائيل عن نفس الموضوع.

بعض القوى الإقليمية أيضاً حاولت أن ترسل دعوة للجهاد الإسلامي للحضور كوفد زيارة والنقاش، ولكن نحن أدركنا أنهم يتحدثون عن التفاوض المنفرد ولذلك أغلقنا الباب.

لقطة من فيديو لسرايا القدس يظهر عرضاً عسكرياً أقامته في مدينة غزة بمناسبة الذكرى ال36 لتأسيس حركة الجهاد الإسلامي، 4 أكتوبر 2023.

دولة واحدة أم دولتان أم حالة حرب لا تنتهي؟

جيريمي سكايهيل: لديكم أيضاً قوات في مناطق أخرى من فلسطين، في الضفة الغربية المحتلة وأماكن أخرى، وأتساءل لماذا لم يتم تنسيق انتفاضات في مناطق أخرى خارج غزة مباشرة بعد 7 أكتوبر. هل كان ذلك قراراً استراتيجياً أم أن قيادة الجهاد الإسلامي أوعزت بكبح قواتها؟ أحاول فهم لماذا لم تنتشر هذه العملية إلى مناطق أخرى من فلسطين.

محمد الهندي: أولاً هناك مقاومة موجودة ومتصاعدة في الضفة الغربية، والجهاد الإسلامي يشارك فيها أو يتقدمها إن صح التعبير. ولكن هناك اعتقالات في الضفة الغربية، لا يمر يوم إلا تجري اعتقالات وترتكب جرائم حتى إنّ هناك أكثر من 500 شهيد في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، وما يقارب من 10,000 معتقل، بالإضافة إلى آلاف الجرحى. فالضفة الغربية مشاركة، ولكن نتيجة لحجم الجرائم التي ترتكب في غزة لا يظهر ذلك كثيراً في الإعلام.

وفي الخارج، هناك جبهات مفتوحة في لبنان وفي البحر الأحمر في اليمن، وهذه الجبهات مساندة لجبهة غزة. وهذه الجبهات قررت أنّ المعركة فيها لن تتوقف إلا بعد توقف العدوان على قطاع غزة. والجهاد الإسلامي متواجدة في لبنان باعتبار أن هناك مخيمات للاجئين في لبنان، وهي جزء من هذه المواجهة التي تحدث في لبنان، ولكن الجزء الأساسي هو لحزب الله، العنوان الأساسي هو حزب الله.

جيريمي سكايهيل: هل تعتقد أن الظروف مهيأة لانتفاضة شاملة في هذه المرحلة؟

محمد الهندي: أنا رأيي أن الأفق السياسي في الضفة الغربية انتهى، وهناك حكومة متطرفة في إسرائيل، حكومة لا تؤمن - و برنامج أعضاء الحكومة أو فرقاء الحكومة برنامج معلن. عندما يتحدث سموتريتش (وزير المالية الإسرائيلي) عن خيارات أمام الفلسطينيين. إما الاستسلام الكامل و العمل أجراء عند إسرائيل أو الترحيل أو القتل. هذا ما يسمى برنامج الحسم وهو برنامج معلن، وهو مشارك وجزء أساسي من هذه الحكومة الصهيونية. وكذلك بن غفير لديه برنامج مشابه. إذاً الأفق السياسي مغلق أمام الدولة الفلسطينية، والشعب الفلسطيني يدرك ذلك. هذا من جانب. ومن جانب آخر، حجم الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة أظهرت أنها جرائم لا تصدر عن دولة تتحدث عن أنها واحة الديمقراطية في المنطقة ولا عن جيش له قوانين وقواعد، وإنما عصابة من القتلة والمجرمين تمارس القتل ضد المدنيين والنساء والأطفال وقادتها ملاحقين في المحاكم الدولية بجرائم حرب. وهكذا فإنّ انسداد الأفق وحجم هذه الجرائم يؤدي تماماً إلى إنتفاضة.

حجم المشاركة الشعبية في الانتفاضة الآن في الضفة الغربية قليل، ولكن هذا نتيجة الضغط الأمني الكبير الذي تمارسه إسرائيل، وكما ذكرت هناك أكثر من 10,000 معتقل في سجون العدو، كما أن العمليات لم تتوقف هناك. وهؤلاء الشهداء ليسوا بدون أهل، بدون أنصار، بدون تنظيمات، المعتقلين أيضا نفس الشيء هذا الحجم الكبير هو الذي يؤسس لانتفاضة شعبية كبيرة في مستقبل قريب إن شاء الله.

أريد أن أقول إنّ الضفة الغربية ليس فيها حماس، وليس فيه 7 أكتوبر، وفيها أوسلو، هذه هي الضفة الغربية، ومع ذلك هجمات المستوطنين في الضفة الغربية كبيرة جداً ويتم تسليح آلاف المستوطنين بسلاح بعيداً عن ترتيبات الجيش والشرطة الصهيونية، بل هي مليشيات بن غفير، كما إنّ الجرائم التي تحدث في الضفة الغربية غير مسبوقة، وكذلك المستوطنات التي يتم إقامتها اليوم والاعتراف بها هي بؤر استيطانية عشوائية رفضت حتى الحكومات الإسرائيلية المتطرفة الاعتراف بها ومع ذلك يتم تشريعها اليوم.

فالفلسطيني في غزة يستشهد، ولكن في الضفة، يفقد أرضه وتتحول إلى مستوطنة، ويفقد مصادر رزقه. ولذلك فإنّ الوضع في الضفة الغربية سينفجر وأعتقد إنه سيكون صراعاً دامياً وكبيراً. والغرب الآن يغمض عينيه ويتكلم عن غزة وعن إدارة غزة، ولكن حتى إسرائيل ونتنياهو يرفض وجود السلطة الفلسطينية في غزة وهو يحاول أن يخترع بدائل بعيداً عن السلطة الفلسطينية التي تعمل في الضفة الغربية، وفق اتفاق أوسلو وتقيد نفسها بما يسمى التنسيق الأمني. لذلك فالأفق مسدود تماماً، الصراع في الضفة الغربية سيكون صراع دامي، والغرب حينها سيقف ويقول "حل الدولتين"، و لكن هذا كلام فارغ بالنسبة لنا، لأن ما نراه على الأرض هو الأساس، وليس ما نسمعه من تصريحات ليس لها أي قيمة.

"الوضع في الضفة الغربية سينفجر، وأعتقد أنه سيكون صراعًا دمويًا كبيرًا."

جيريمي سكايهيل: السؤال الأكثر تقليدية الذي يسأله أي مراسل لأي فلسطيني هو: "ما رأيك في حل الدولتين؟" لأن هذا ما تدفع به إدارة بايدن. عندما أجريت مقابلات مع مسؤولين من حماس، قالوا إنه إذا كانت الإرادة الديمقراطية للشعب الفلسطيني هي إقامة دولة على حدود عام 1967، فإن حماس لن تقف في طريق ذلك. ما هو موقف الجهاد الإسلامي من هذا؟

محمد الهندي: هذا السؤال غير واقعي، و لن يبنى عليه شيء. ياسر عرفات وقع إتفاق أوسلو وقبل بحل الدولتين وقد كان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ووقع باسم منظمة التحرير الفلسطينية. بعد 31 سنة، تحولت الأراضي التي يفترض أن تقوم عليها دولة فلسطينية، تحولت إلى دولة إسرائيل الثانية، تحولت إلى دولة للمستوطنين، فاتّضح أنّ حل الدولتين، هو إسرائيل الأولى في ال48، وإسرائيل الثانية في ال67. وغزة مخنوقة ومحاصرة منذ 17 سنة لأنه لا أحد يريد غزة هذا الشريط الضيق الذي يسكنه 2.5 مليون فلسطيني. إذاً بالنسبة لمسألة حل الدولتين، يأتي الغرب ويقول ما هو رأي حماس في حل الدولتين؟ ياسر عرفات وقع حل الدولتين منذ 31 سنة ولم يحدث شيء. يأتي بعض الصحفيين ويقولون ما رأي الجهاد في حل الدولتين؟ لم يسأل أحد الأحزاب الإسرائيلية المشاركة في الحكومة وأعضاء في الكنيست وهي تدعو إلى تصفية القضية وإلى ترحيل الشعب الفلسطيني كله وتدعو إلى ترانسفير وهي في مركز القرار الصهيوني. لذا نحن أولاً نعترض على أن يتم اختبار الشعب الفلسطيني بالسؤال عن رأي الفصائل الفلسطينية في حل الدولتين، فهذه مسألة غير مفهومة في الواقع. هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى، حماس تضطر أحيانا للإجابة عن هذا السؤال باعتبار أنها تدير قطاع غزة والكل يريد أن يسأل حماس يعني لو كان الشعب الفلسطيني يريد ذلك فما هو موقفكم؟ ولكن الآن إسرائيل ترفض هذا الحل وتقف ضده وتقاومه وتقيم دولة في الأراضي التي يفترض أن تصبح أراضي للدولة الفلسطينية. والآن يتم طرح موضوع الدولة الواحدة، إذا كانوا حريصين على الديمقراطية فهناك سكان داخل فلسطين المحتلة في كل فلسطين التاريخية، وهناك حديث عن إدارة الدولة، لماذا لا يسأل أحد عن موضوع الدولة الواحدة التي يتمتع جميع مواطنيها بنفس الحقوق؟

من الناحية المبدئية، أعتقد أننا في مرحلة تحرر وطني، مرحلة تحرر وطني تحتاج إلى المقاومة. عندما يصبح هناك شريك يريد حل القضية الفلسطينية، سواء في إسرائيل أو في الغرب، وخاصة في الولايات المتحدة، عندها يمكن الحديث، أما الآن موضوع حل الدولتين هو من باب نشر الأوهام عند الشعب الفلسطيني، وكأن الإدارة الأمريكية أو الغرب حريص على حل الدولتين! الساحر الأمريكي أخرج هذا الحل من جرابه من أجل أن يلقيه أمام طوفان الأقصى فقط، فهو يتحدث عن حل الدولتين بالحديث عن سلطة متجددة لا يتحدث عن السلطة الفلسطينية وهي الشريك في حل الدولتين، يتحدث عن سلطة متجددة ولا أحد يعرف ماذا يعني هذا المصطلح؟ وإسرائيل مع ذلك ترفض وتتحدث عن عودة الجيش الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة ولكن نتيجة للمحاذير الأمنية لهذه العودة وتكلفة هذه العودة، فإن إسرائيل تريد أن تجد نوعاً من الوكلاء في إدارة غزة. وعندما تفشل يخرج بلنكن مثلاً، ويصرح تصريحات ويقول نحن لا نقبل بالاحتلال، ونحن لا نقبل بحماس تدير قطاع غزة ولا نقبل بالفوضى، طيب تفضل أخبرنا ما هو البديل؟ قدّم طرحاً بديلاً.

المشكلة إذاً ليست لدى الشعب الفلسطيني ولا لدى الفصائل الفلسطينية لتجيب على هذا السؤال، المشكلة في الأساس أن إسرائيل لا تريد أن تعطي أي حق من حقوقنا، وأيضا الإدارة الأمريكية ترعى هذا التوجه الإسرائيلي ولا تتجرأ، لحسابات مختلفة، على أن تواجه هذا الأفق المسدود.

يخرج بلنكن مثلاً، ويصرح تصريحات ويقول نحن لا نقبل بالاحتلال، ونحن لا نقبل بحماس تدير قطاع غزة ولا نقبل بالفوضى، طيب تفضل أخبرنا ما هو البديل؟ قدّم طرحاً بديلاً.

مشكلتنا تكمن في الظلم والاعتداء الواقع علينا وليست مشكلتنا مع اليهود ولا مع الأمريكان، بل لدينا ظلم. يعني لو أنّ نتنياهو طلع اليوم ووقف على أعلى مئذنة في فلسطين، لو اعتلى الجامع الاقصى وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تنتهي المشكلة. مشكلتنا مع نتنياهو ومع إسرائيل لأنها احتلت أرضنا وقتلت شعبنا وتمارس علينا العدوان، فحتى لوأعلن إسلامه تظل المشكلة قائمة، وهذا أمر يجب أن يدركه الأمريكان.

جيريمي سكايهيل: ما هي رؤيتك لحل مقبول من وجهة نظرك؟

محمد الهندي: دعنا نتفق على القواعد أولاً، بعد 76 سنة، الشعب الفلسطيني لم يستسلم وخرج بطوفان الأقصى، وإسرائيل تحكمها حكومة متطرفة لم يسبق لها مثيل لا تؤمن إلا بحسم الصراع ومشبعة بالعنصرية والحقد وهذا يضع المسائل على طرفي نقيض.

بالنسبة لنا كفلسطينيين ولا أتكلم هنا عن مجموعة مقاومة أو عن الجهاد أو عن حماس، بالنسبة لنا كفلسطينيين ما لم نأخذ حقوقنا لن يكون هناك أي استقرار في المنطقة. العالم يتحرك، العالم كله يتحرك وهناك صراعات دولية قائمة تؤثر على القضية الفلسطينية وتتأثر بها. والإقليم أيضاً يتغير، فهو لم يعد كما كان قبل عشر سنين عندما شعر الشعب الفلسطيني أنّ العرب أداروا ظهرهم له وانتهى الموضوع كله. من الواضح الآن وجود جبهات مساندة في الإقليم تساند القضية الفلسطينية. كما أنّ الوضع الداخلي الفلسطيني يتحرك أيضاً. فبعد أكثر من 30 سنة أوسلو انتهت والسلطة الفلسطينية يتم استخدامها الآن استخداماً أمنياً. وواضح أنّ قواعد فتح منخرطة أيضاً في المواجهة ضد إسرائيل ولا ترضى عن وضع السلطة. والمقاومة الفلسطينية في غزة ما زالت بخير بعد تسعة أشهر ومستعدة للمواصلة بشكل لم يتوقعه أحد. إذن، كل هذه المتغيرات يجب أن تؤخذ بالحسبان عندما نتحدث عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ولو في حدها الأدنى الذي تم التوقيع عليه حيث تحدثوا عن دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة. هذا الحد الأدنى الذي يمكن للشعب الفلسطيني أن يقبل به مرحلياً. فنحن لسنا ضد أن يعيش اليهود بيننا في المنطقة، ولكن ليس أن يهيمنوا ويسيطروا ويقودوا المنطقة ويرتبوها بالشكل الأمني وفق مصالحهم ووفق مصالح حلفائهم! لا! هذه منطقة فيها شعب وله حقوق ولن يتخلى عنها.

والوقت يسير لصالح الشعب الفلسطيني رغم الوجع الكبير الحادث اليوم. وكل هذه الخرافات التي تعشعش في عقل قادة إسرائيل تنقشع أمام الواقع الجديد الموجود في المنطقة وفي العالم.

جيريمي سكايهيل: هل تعتقد أن لليهود الذين هاجروا من أوروبا أو الولايات المتحدة أو أستراليا أو جنوب أفريقيا الحق بأن يعيشوا في تلك الدولة؟

محمد الهندي: ليست لدينا مشكلة معهم إن لم يكونوا يتآمرون ويعتدون ويظلمون ويحكمون المنطقة.

جيريمي سكايهيل: ما الدور الذي يقوم به محمود عباس والسلطة الفلسطينية في الوقت الحالي؟

محمد الهندي: لدى محمود عباس رؤية ومشروع. وهذا المشروع والرؤية ترجم في اتفاق أوسلو. الآن، بعد 31 سنة على الأرض، تتبخر رؤية محمود عباس والسلطة الفلسطينية وأصبحت بدون أي أهمية، لا في الشراكة السياسية مع إسرائيل ولا في المقاومة. وهكذا فإنّ هذا المشروع يصل إلى نهاياته المتوقعة وأنا أعتقد أنّ مشروع السلطة الفلسطينية يتفكك مع الوقت. أولاً هو لم يعط الحد الأدنى من الطموح الذي جاء على أساسه، وثانياً إسرائيل تتعامل معه مرحليا فقط لإدارة أوضاع الضفة الغربية ولكن ليست له أي سيادة حقيقية، حتى في المناطق المصنفة (ب). في المناطق المصنفة (أ) أيضاً ليست هناك أي سيادة حقيقية، إسرائيل تدخل إلى هذه المناطق في أي وقت تشاء وتقوم باعتقال من تشاء في ظل المناطق المصنفة (أ). ومع الوقت إذا أجري أي استطلاع للرأي في الضفة الغربية سنجد أن الشعب الفلسطيني سيكون أغلبه مع المقاومة وليس مع السلطة الفلسطينية. إذاً مشروع أوسلو هو باختصار أنّ ياسر عرفات، ومن بعده محمود عباس، أرادوا أن يتطور هذا المشروع إلى دولة في الضفة وقطاع غزة. وإسرائيل أرادت أن يتحول إلى أداة إدارة للشعب الفلسطيني ليكون احتلال مريح بدون أي تكلفة. وموازين القوى ساعدت إسرائيل على أن تحقق هذا الهدف وتحقق رؤيتها من هذا الاتفاق، وعلى الأرض فرضت أنه لا سيادة للسلطة الفلسطينية بل هي مجرد إدارة للتجمعات السكانية الفلسطينية، و بنت هذا الجدار العازل الذي يلتهم أجزاء كبيرة من الضفة وبنت المستوطنات وهوّدت القدس، ولذلك مشروع السلطة الفلسطينية انتهى تقريباً.

جيريمي سكايهيل: هل سيكون من الأفضل للشعب الفلسطيني إذا لم تكن هناك سلطة فلسطينية؟ ما الذي سيحل محلها؟

محمد الهندي: البديل هو الاتفاق الداخلي الفلسطيني، فهناك قوى فلسطينية أساسية في الشعب الفلسطيني لم تكن موجودة عندما بنيت منظمة التحرير الفلسطينية. الآن حماس والجهاد الإسلامي خارج المنظمة، وهي قوى أساسية فاعلة على الأرض وموجودة. منظمة التحرير الفلسطينية تتشكل من فصائل، فتح كفصيل موجود على الأرض وله تأثيره وواقعه، ولكن بقية الفصائل أو معظمها لا أريد أن أقول كلها هي فصائل هامشية ليس لها أي وجود. والآن ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني له علاقة بالوقائع الموجودة والقوى الموجودة على الأرض، وليس بما كان موجود في الستينات والسبعينات، ولذلك إعادة بناء المنظمة هو الحل الأفضل من وجهة نظري للحديث عن ترتيب الوضع الداخلي.

جيريمي سكايهيل: إذا أسفرت المفاوضات بين حماس والجهاد الإسلامي والإسرائيليين عن إطلاق سراح مروان البرغوثي، هل ستدعم ترشحه ليصبح رئيساً لدولة فلسطين المستقلة والمعترف بها دولياً؟ [ملاحظة: مروان البرغوثي هو قيادي في المقاومة الفلسطينية تسجنه إسرائيل منذ عام 2002. وفي حين إنّه عضو في حزب فتح الحاكم، فقد كان ناقداً صريحاً لاتفاقية أوسلو، وقد طالبت حماس والجهاد الإسلامي بشكل مستمر بإطلاق سراحه. يُعتبر على نطاق واسع الخيار الأكثر شعبية بين الفلسطينيين ليكون رئيساً مستقبلياً لدولة مستقلة.]

محمد الهندي: من السابق لأوانه الحديث في هذه المسألة. لدينا أولاً موضوع الإفراج عن مروان البرغوثي، طبعاً نحن نطالب بالإفراج عن كل السجناء الفلسطينيين بما فيهم قادة المقاومة الفلسطينية ومروان البرغوثي وجميعهم. موضوع الترشح للرئاسة فيما بعد، هو قرار عند فتح يعني مروان البرغوثي قائد في فتح وإذا فتح رشحته يكون هناك حديث. يعني لمجرد أنّ الجهاد أو حماس كانوا سبباً في إطلاق سراحه من السجن لا يعني ذلك أن يقوموا بدعمه أو عدم دعمه. فتح هي التي ترشح ونحن ننظر في المرشحين بعد ذلك ويكون هناك اتفاقات معينة، إذا هذا موضوع سابق لأوانه ولكن يمكننا أن نقول إنّنا في الجهاد الإسلامي يهمنا أن تكون فتح قوية ومتماسكة ومتحدة داخلياً.

محور المقاومة

جيريمي سكايهيل: في وسائل الإعلام الأوسع، هناك الكثير من التقارير التي تؤكد أن الجهاد الإسلامي مدعوم بشكل كبير من إيران، وأردت أن أسألك عن العلاقة مع إيران وما إذا كانت هذه التقارير صحيحة بأن هناك دعماً عسكرياً ومالياً يُقدّم من طهران إلى الجهاد الإسلامي؟

محمد الهندي: نحن حركة مقاومة فلسطينية ونضالنا مستمر قبل الثورة في إيران، حيث إنّ نضال الشعب الفلسطيني مستمر منذ 76 سنة. وكل من يقف معنا نشكر ونقدّر له هذا الموقف. إيران الآن تقف مع الشعب الفلسطيني وتقف مع المقاومة الفلسطينية. وهي تدعم الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية بكل ما يمكن أن يحتاجه الشعب الفلسطيني، وهي مسألة معلنة ومسألة واضحة للجميع، وليست سراً. نحن في الجهاد الإسلامي بدأنا كنقاش وحوار داخلي قبل الثورة في 1979، حيث بدأنا في أواسط السبعينات، وبدأنا المقاومة مع بداية الثمانينات، قبل أن تكون لنا أي علاقة مع الجمهورية الإسلامية. وكنا في سجون الاحتلال في غزة، ولم نكن نعرف أحداً من إيران، ولكن بدأنا لأن لدينا فكرة ورؤية وفهم للتاريخ وللسياسة في المنطقة، ولذلك قمنا بواجبنا. الآن، تأتي إيران وتدعمنا ونحن نقدر هذا الدعم وخاصة عندما يتخلى العرب ويذهبوا إلى إسرائيل ويعقدوا اتفاقيات معها.

بالنسبة لإيران، اللغط الكبير في الإعلام الغربي وحتى في المنطقة كانت وراءه إسرائيل لتقول في ظل تطبيعها مع العرب أن هناك عدواً جديداً للعرب في المنطقة، وإسرائيل أصبحت حليفاً وليست عدواً. هذا هو السياق الذي جاء فيه الحديث عن الدور الإيراني وعن الدعم الإيراني للمقاومة التي تصنفها إسرائيل وبعض الغرب كدولة إرهابية. ولذلك جاءت لاختراع هذا العدو أن المنطقة لديها إسرائيل وهي حليف للدول السنية في المنطقة وهناك اتفاقيات تعقد، وهناك معاهدات سلام تعقد، وهناك عدو يهدد الجميع يهدد الدول السنية ويهدد إسرائيل، وهذا العدو هو إيران التي تدعم حركات الإرهاب في المنطقة وهي بين مزدوجين المقاومة الفلسطينية. في هذا السياق تريد إسرائيل أن تغزو المنطقة جميعها.

ولكن إيران ليست دولة طارئة فإذا تكلمنا عن كتل سكانية موجودة في منطقة منذ آلاف السنين، نتكلم عن العرب، نتكلم عن الفرس، نتكلم عن الترك. وليست إيران طارئة، وهي معترف بها في المنطقة ولها مصالحها في المنطقة، والكل من العرب وغير العرب، يعترفون بهذه المصالح، وهذه دولة لا يمكن القفز عنها في المنطقة! إسرائيل هي الدولة الطارئة، ولذلك هي تحاول تغيير المعادلات من هذا الباب وتوجه هذه الاتهامات وكأن الجهاد الإسلامي أو حماس أو المقاومة الفلسطينية تأتمر بأمر إيران أو كأنها جزء من هذا التحالف الذي يسوّق على أنّه تحالف شيطاني ضد مصالح الغرب وضد مصالح العالم.

جيريمي سكايهيل: هل صحيح أن هناك مركز قيادة يجمع بين الفصائل - سواء كانت إيران أو المقاومة الإسلامية في العراق أو الحوثيين في اليمن أو حزب الله أو حماس أو الجهاد الإسلامي- وهل هناك اتفاق رسمي على التنسيق في المقاومة؟

محمد الهندي: سواء كان هناك أم لا، فهذا ليس موضوعاً للنقاش الإعلامي. هناك مقاومة تشارك في معركة الآن، في مواجهة، وهناك جبهات إسناد، هذا كل ما يمكن قوله في هذا الأمر وهو أمر معروف ومعلن للجميع.

جيريمي سكايهيل: ما هو تحليلك السياسي الحالي لما قد يحدث في لبنان؟ يبدو أن الإسرائيليين يريدون على الأقل الانخراط في نوع من الحرب الأكثر كثافة ضد لبنان، ضد حزب الله. إدارة بايدن أشارت إلى أنها ستدعم إسرائيل في مثل هذه الحرب.

محمد الهندي: بالنسبة لحزب الله فقد أعلن أن هذه جبهة مساندة منذ يوم 8 أكتوبر وأن المواجهة في هذه الجبهة لن تتوقف بدون توقف العدوان في غزة. والآن إسرائيل تهدد بتوسيع الحرب، وبعض الأصوات المتطرفة في حكومة إسرائيل تدعو إلى حرب شاملة في جنوب لبنان لكن أنا أعتقد إنه هذه مسألة مستبعدة. أولاً إسرائيل مرهقة، جيش إسرائيل مرهق في قطاع غزة. ومنذ تسع شهور لم يحسم أي أمر ولم يحقق أي هدف من أهدافه المعلنة ويغوص في وحل غزة. ورغم العنف والمجازر، فإنّ كل خيارات إسرائيل الآن في غزة صعبة، سواء البقاء في غزة أو الإنسحاب الجزئي وإعادة الإنتشار، أو البقاء في محور صلاح الدين وفيلادلفيا يعني ومحور نتساريم أو الإنسحاب. لم تحل إسرائيل أي مشكلة من مشاكلها في غزة، فكيف يمكن أن تخرج بجيش مرهق إلى حرب في جنوب لبنان، وهي تعرف أن حزب الله يمتلك من الوسائل أضعاف أضعاف ما تمتلكه المقاومة في غزة.

وعند حزب الله، المنطقة ليست مفتوحة مثل ملعب كرة قدم كما هو الحال في غزة، هناك التضاريس مختلفة، والجبهة في لبنان غير مغلقة كما في غزة، وإنما تمتد ربما من البحر المتوسط حتى بحر قزوين.

هذا من جانب، ومن جانب آخر، ما هي أهداف إسرائيل في لبنان؟ هل هناك في لبنان أهداف عسكرية لحزب الله أو أهداف اقتصادية لحزب الله؟ إسرائيل يمكن أن تدمر الضاحية الجنوبية كمباني ولكن ما هي أهدافها في لبنان؟ ليس هناك أي أهداف؟ بينما هناك في إسرائيل مئات وربما آلاف الأهداف العسكرية والاقتصادية أمام حزب الله وقد نشر بعضها قبل أسبوعين تقريباً وهي أهداف مصورة منشورة.

من ناحية ثالثة، هل قرار الحرب على لبنان هو قرار إسرائيلي صرف؟ أم يجب أن يكون هناك موافقة أمريكية وضوء أخضر أمريكي في قرار قد يجر المنطقة إلى حرب إقليمية يصعب احتوائها؟ الأمريكان ليسوا في وارد السماح بحرب قد تمتد إلى حرب إقليمية، وهم في وقت حرج، فهناك الانتخابات، والحرب في أوكرانيا وغيرها. فلذلك أعتقد أن كل التهديدات الإسرائيلية خاصة من نتنياهو والوزير جالنت هي تهديدات فارغة.

جيريمي سكايهيل: هل تشعر بالخذلان من الدول العربية بشكل عام بعد 7 أكتوبر؟ هل تعتقد أن النهج نحو اتفاقيات أبراهام والمفاوضات الأخرى التي تشارك فيها الولايات المتحدة لمحاولة تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية يمثل خيانة للقضية الفلسطينية؟

محمد الهندي: منذ بداية التطبيع العربي واتفاقيات أبراهام، كان واضحاً أنّ العرب قفزوا عن الموقف السابق الذي تبنوه في القمة العربية 2002 في بيروت والذي يتحدث عن استعدادها للتطبيع مع إسرائيل بعد حل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين، فهم قفزوا إلى مسألة اتفاقيات أبرهام والتطبيع وحسموا أمرهم. لكن الجديد، طبعاً الآن هو 7 أكتوبر، فما بعدها يختلف عما قبلها. بما في ذلك بالنسبة للأنظمة التي طبّعت مع إسرائيل ففي نهاية المطاف موقف هذه الأنظمة يتوقف على نتيجة الحرب، فالكل ينتظر ما ستسفر عنه هذه المواجهة في غزة. واضح أن إسرائيل في نهاية المواجهة حتى الآن لم تحقق أي من أهدافها، وستخرج إسرائيل بصورة مختلفة، وليست الصورة التي عقدت فيها اتفاقيات أبراهام، حيث عقدت اتفاقيات أبرهام على أنها دولة قوية تحل محل الإدارة الأمريكية في المنطقة عندما تنسحب أمريكا بشكل تدريجي إلى جنوب شرق آسيا، ومواجهات مع الصين ومع الروس، إسرائيل هي التي تتسيد المنطقة. هذه الصورة اختلفت الآن، ونتيجة الحرب، ونتيجة المعركة في غزة، واضح أنها ستكون مختلفة عما سبقها. طبعاً لن نرى نتائج بشكل سريع وواضح في البداية. ولكن هذه دول لها مصالح، وأتوقع على المدى أقل من المتوسط ستتعامل هذه الدول وفق القواعد التي ستبنى عليها المنطقة بعد 7 أكتوبر.

كيف تنظر المقاومة الفلسطينية إلى بايدن مقابل ترامب؟

جيريمي سكايهيل: لقد راجعت تاريخك الذي يعود إلى الثمانينيات، وقد مررت خلال هذا النضال بالعديد من الإدارات الأمريكية، ما هو مكان جو بايدن في التاريخ؟

محمد الهندي: لقد اشتقنا لترامب ومناظراته وتصريحاته. لا يجب النظر للرئيس بايدن كشخص، فهو يمثل الحزب الديمقراطي والحزب الديمقراطي له سياسة واضحة. وهو خبير، يعني الرئيس بايدن ليس طارئاً على السياسة، فله تجربة عميقة وقد عمل طوال حياته في السياسة في الكونجرس وكنائب رئيس، فهو رجل مخضرم، ويمثل الحزب الديمقراطي أفضل تمثيل ويعرف التوازنات الموجودة في العالم.

ولكنه ربما يكون أخطأ في أن يأتي ويقود المعركة عندما جاء إلى إسرائيل وحضر مجلس الحرب الأول، أعتقد أن حساباته لم تكن دقيقة في هذا الجانب. ونتنياهو له خبرة طويلة في التعامل مع الإدارات الأمريكية، خاصة أثناء الانتخابات كان هو الكاسب في هذه المسألة وانخراطه بهذه الحرب بهذا الشكل المفضوح والمكشوف. فقد ذهب نتنياهو إلى الكونجرس أيام أوباما وله تجربة سابقة وهو سيذهب الآن وواضح إنه سيحاول الانتظار في غزة حتى الانتخابات الأمريكية بشكل أو بآخر، يعني على أمل أن يحل المشكلة مع ترامب لو كان له حظوظ في الانتخابات.

والإدارة الأمريكية مقيدة، يعني سواء الديمقراطيون أو الجمهوريون مقيدون بأوضاع داخلية، وبلوبيات وأصحاب رؤوس أموال، فالانتخابات الأمريكية تتأثر بكل هذه الأوضاع. ونحن في الواقع لا نعوّل كثيراً على نتائج الانتخابات.

أما على مستوى قواعد المجتمع الأميركي، قواعد الشباب، فهناك تغيرات حقيقية وأصوات حرة وإنسانية كثيرة تنتشر في الجامعات. بل هنالك الضابط الأمريكي الذي أحرق نفسه، سنبني له تمثال ليس في غزة فحسب بل في قلوبنا. هذه مظاهر قوية غير إنّ هذه التحركات الإنسانية والحرة لن تتحول ولا ننتظر أن تتحول إلى سياسات تحكم الإدارة الأمريكية.

جيريمي سكايهيل: أتساءل إذا كنت تعتقد أن الوضع للفلسطينيين سيكون أفضل إذا فاز ترامب بدلاً من بايدن؟

محمد الهندي:

أعتقد أن هذا يعتمد على التطور في بعض القضايا، لأن ترامب في النهاية يبحث عن مصالح أمريكا شأنه شأن بايدن. فإذا كان هناك تطور في المنطقة وفي العالم كله، من حيث الحرب في أوكرانيا، التوترات مع الصين، كل هذه تؤثر على أي رئيس أمريكي، سواء جمهوري أو ديمقراطي، أنا أعتقد العالم اليوم يتحرك، الإقليم يتحرك، الشعب الفلسطيني يتحرك، المقاومة الفلسطينية أثبتت أنها رقم لا يمكن تجاوزه، وفي الإقليم هناك قوى موجودة وهي ظهير للشعب الفلسطيني وهذه سوف يكون لها حساب. وكذلك الحرب الدائرة في أوكرانيا ونتيجتها والقواعد التي تثبتها، والصراع مع الصين، كل هذه المسائل ستؤثر على تعامل ترامب أو أي رئيس ديمقراطي يأتي، سواء كان بايدن مرشح استمر في ترشيحه، أو كان هناك مرشح آخر، ونحن نفضل أن يكون هناك مرشح ديمقراطي آخر غير بايدن.

لا شك أنّ وزن إسرائيل الإستراتيجي في المنطقة قد تأثر. كيف تنظر دول الإقليم من حلفاء الأمريكان لإسرائيل اليوم بعد هذا التخبط والفشل في 7 أكتوبر وعلى مدار تسعة شهور؟ هذه مسألة مهمة.

إسرائيل هذه التي فشلت كل هذا الفشل أمام غزة، هل هي حليف يمكن الاعتماد عليه في حماية المنطقة وترتيب أمنها ومستقبلها على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي؟ ولذلك، أي رئيس قادم ستكون هذه التغيرات أمامه على الطاولة ولا يمكن تجاوزها، وخاصة إذا كان تاجراً مثل ترامب.

" ترامب في النهاية يبحث عن مصالح أمريكا شأنه شأن بايدن ... نفضل أن يكون هناك مرشح آخر غير بايدن."

تحدّث الأمين العام للأمم المتحدة بشكل إنساني ونزيه وقوي وفضح إسرائيل. ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تلاحق إسرائيل، وهي محقة. لكن نخشى أنّ كل هذه الجرائم تبرد مع الوقت ويضمحل تأثيرها. ولذلك مهم جدا بالنسبة لنا أن تحافظ أمريكا وبخاصة الجيل الجديد وجيل الشباب على هذه العلاقة، فهي ليست علاقة تتعلق بفلسطين وحدها، وإنما فلسطين أصبحت رمزاً لمقاومة الظلم ومقاومة الإمبريالية، ومقاومة التغوّل الموجود اليوم ضد الإنسانية بشكل عام. فهذه جرائم غير مسبوقة في تاريخ البشرية، تبث لأول مرة بالصوت والصورة على مدار 24 ساعة.

أؤكد مسألة أخرى، هناك أصوات يهودية خاصة في أمريكا تتحدث بشكل ربما أفضل من بعض العرب والمسلمين. الصهيونية هي فكرة وسياسة وقد تجد عرباً ومسلمين صهاينة أيضاً كما تجد مسيحيين صهاينة ويهود صهاينة تجد مسلمين صهاينة. ولذلك أؤكد مرة أخرى نحن نحترم كل هذه الأصوات الموجودة من أصوات حرة تريد للإنسانية أن تفوز في نهاية هذه المعركة ونعتبر معركتنا في فلسطين معركة للكل ضد الظلم وضد التغول، وضد الحقد والعنصرية، ضد كل هذه المعاني التي يعلن الشعب الأمريكي أنه ضدها.

وبخاصة وأنّ الصراع لا ينتهي بوقف الحرب، فهو صراع مفتوح، ونحن ندرك أن هذه الأصوات لن تتحول في يوم وليلة إلى سياسات، وإنما طالما الصراع مفتوح، سيكون لهذه الأصوات تأثير كبير في المستقبل.

وقد كان هناك نماذج مهمة من الأمريكان مثل ريتشيل كوري التي وقفت أمام الجرافة الإسرائيلية في رفح في السابق. [ملاحظة: كانت كوري ناشطة أمريكية قتلت في رفح، غزة، في عام 2003 أثناء محاولتها منع القوات الإسرائيلية من هدم منزل للفلسطينيين.]

جيريمي سكايهيل: قرأت تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لك كإرهابي مصنف بشكل خاص وأود أن أسمع تعليقك على هذا التصنيف.

محمد الهندي: أعتقد أنّ الأمريكان لا يعرفون محمد الهندي والإسرائيليون هم الذين عرفوهم علي. فهذا التصنيف إسرائيلي في نهاية المطاف، حيث تقول إسرائيل هؤلاء إرهابيين. وعند تصنيفي قبل سنوات قالوا بصفته نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي يتحمل مسؤولية ما تقوم به الحركة من مقاومة. ولذلك الأمريكان يعني أخذوا قرارات ليس لها أي قيمة مثل تجميد أموال، فأنا لم يسبق لي أن دخلت أمريكا وليس لدي فلس واحد لا في بنوك أمريكا، ولا غير بنوك أمريكا. ولذلك فهي قرارات ليس لها أي قيمة ولا انعكاس على الأرض، وأعتقد أنها قرارات إسرائيلية بامتياز.

هناك شيخ كان له علاقة بتأسيس حركة الجهاد الإسلامي اسمه عبد العزيز عودة وعاد إلى غزة بعد اتفاقية أوسلو. وأحد الصحف الأمريكية في ذلك الوقت كتبت أنّ هذا مؤسس في الجهاد الإسلامي، وذكرت اسمه ضمن أربعة قالت إنّهم خطيرون ومطلوبون في العالم. وعندما أخبروه بأنّ الأمريكيين يقولون ذلك، وكان قد رجع إلى غزة، قال لهم ذلك ليس مهماً، المهم أن إسرائيل تعرف الحقيقة. فالأمريكان ينظرون بعين واحدة وهي عين إسرائيل إلى المنطقة لأن إسرائيل هي مشروعها، ولذلك كل هذه القرارات لا تؤثر في المقاومة وليس لها أي قيمة، بل تزيدنا إصراراً.

جيريمي سكايهيل: هل هناك رسالة تريد إيصالها إلى الشعب الأمريكي أو الحكومة الأمريكية؟

محمد الهندي:

الشعب الأمريكي شعب حر وهذه التحركات التي نراها في الجامعات الأمريكية، الأصوات التي تصدر من أشخاص مهمين في المجتمع الأمريكي، هذه مسألة تعطينا أمل وهي محط تقديرنا. ونعتقد أنّ الإنسانية ستفوز في وقت إن شاء الله لن يطول. بالنسبة لنا في فلسطين، هذا واجبنا، واجبنا أن نقاتل المشروع الصهيوني في فلسطين، باعتباره خطراً ليس على الفلسطينيين وحدهم، وإنما على كل المنطقة. وباختصار، نقول ما لم تتحقق حقوق الشعب الفلسطيني في حدها الأدنى، لن يكون هناك لا أمن ولا استقرار في المنطقة. يعني الآن في طوفان الأقصى لم يكن أحد يتوقعه وقد أعاد الصراع إلى المربع الأول، وهذه ليست رسالة حماس. هذه رسالة الشعب الفلسطيني بأسره.